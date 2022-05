Scontro tra auto e moto: muore giovane coppia

Dramma a Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza: due persone hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeridggio di oggi, domenica 15 maggio, sulla strada statale 107 ''Silana Crotonese''. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 15, nei pressi di un distributore di benzina: a perdere la vita una giovane coppia originaria da San Giovanni in fiore, Serena Iuliano e Victor Lopez. Secondo una prima ricostruzione nell'incidente sono rimaste coinvolte due moto e un'auto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, anche il personale dell'Anas e i Carabinieri. Il traffico sulla statale rimasto bloccato per permettere l'intervento dei sanitari e per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente.

La Protezione civile di San Giovanni in fiore e la Silana F.C. hanno espresso il loro cordoglio sui social, così come il sindaco Rosaria Succurro: “Sono addolorata per la scomparsa di due giovani della nostra comunità, Serena e Victor. Ai loro familiari ed amici porto la vicinanza e il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale. Prego perché possano trovare conforto e serenità dopo questa tragedia”.