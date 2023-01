Perde le chiavi e passa dal balcone per entrare in casa: 68enne cade e muore

Durante la notte di sabato 21 gennaio 2023 un uomo di 68 anni è morto all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dove era stato trasportato in codice rosso dopo una caduta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che conducono le indagini, il 68enne Sergio Bauce ha perso le chiavi di casa quindi ha tentato di rientrare passando attraverso il balcone di un altro condomino, perdendo l'equilibrio e precipitando dal primo piano all’interno del cortile condominiale.

L’incidente è avvenuto tra via Breglio e via Cardinal Massaia. Immediatamente soccorso, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco dove è morto per politrauma a causa delle lesioni riportate. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Villastellone.