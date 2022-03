Dimesso dal pronto soccorso, 17enne muore dopo poche ore

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte, avvenuta al Policlinico universitario, di un 17enne. Sergio Salvatore Di Bella, questo il suo nome, era stato dimesso poche ore prima dal pronto soccorso del nosocomio, con la diagnosi di colica renale. L'inchiesta è stata avviata dopo la denuncia dei genitori.

Il decesso è avvenuto il 14 marzo, in una delle sale operatorie durante un intervento per una dissezione aortica. La sera prima il diciassettenne era stato al pronto soccorso dello stesso Policlinico per violenti dolori a un fianco. I medici hanno diagnosticato una colica renale e, dopo l'assegnazione di una terapia, il giovane è stato dimesso. Poche ore dopo nuovi dolori e i familiari l'hanno riportato al Policlinico, dove è morto. La Procura ha già disposto l'autopsia. Risulta indagato, come atto dovuto per compiere l'accertamento irripetibile, il medico che era di turno al pronto soccorso del Policlinico.