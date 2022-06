Tornano a casa e trovano un serpente in camera da letto

Sorpresa non tanto gradita per una coppia di Barbarano del Capo, frazione dell’entroterra di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce. Non potevano credere ai loro occhi ma era realtà. Nella loro camera da letto c’era un serpente assopito su un mobile. La scoperta è avvenuta di notte, attorno alla Mezzanotte, al loro rientro a casa dopo una giornata di lavoro. Hanno trovato il serpente tutto arrotolato su sé stesso, probabilmente si era infiltrato in casa durante la loro assenza. La coppia, che abita in campagna, ha subito chiamato il 112 e i carabinieri a loro volta le guardie zoofile di Agriambiente Lecce. È stato appurato che si trattava di un biacco, meglio noto nel Salento come scursune, un serpente innocuo e non velenoso. Il rettile è stato rilasciato nelle campagne circostanti.