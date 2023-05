Sesso in caserma, finanziere accusato di avere violentato una donna

È accusato di violenza sessuale e violata consegna un sottoufficiale della guardia di finanza che, secondo la denuncia di una donna, avrebbe abusato di lei durante il turno di servizio mentre era di sentinella. La vicenda risale alla notte tra l'8 e il 9 dicembre scorso quando, in base a quanto ricostruito, i due (entrambi cinquantenni) si erano dati appuntamento all'interno della caserma dove il militare lavorava.

La sera in questione la donna si sarebbe presentata in caserma, portando alcune birre, e avrebbero iniziato a chiacchierare. È a questo punto, però, che il racconto diverge completamente. Secondo la versione dell'uomo, ci sarebbe stato un momento di intimità interrotto improvvisamente dallo squillo del cellulare di lei che dopo avere risposto avrebbe detto di dover andare via. La donna invece, nella denuncia, ha detto che il finanziere le avrebbe afferrato la testa con le mani per baciarla. Le avrebbe anche toccato il seno e le parti intime, lei sarebbe scappata. Solo dopo alcuni giorni si è rivolta alle forze dell'ordine.

Sono così partite le indagini, coordinate dai pubblici ministeri Davide Ercolani e Annadomenica Gallucci, e sulla base della denuncia il gip Manuel Bianchi ha emesso l'ordinanza cautelare dell'obbligo di dimora e del divieto di avvicinamento alla parte offesa per il militare. Difeso dall'avvocato Piero Venturi, il finanziere è stato ascoltato dal magistrato e nel corso dell'interrogatorio ha ribattuto punto su punto alle accuse che gli vengono mosse. Il sottoufficiale, inoltre, ha precisato come prima di quella sera ci fossero stati diversi messaggi tra lui e la presunta vittima nei quali esprimevano apprezzamenti reciproci. Successivamente, però, la donna avrebbe cambiato atteggiamento e lui avrebbe smesso di contattarla per poi scoprire le accuse che gli venivano mosse.