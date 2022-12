Sesso in cambio della cocaina: 15enne abusata dal pusher

Costretta a compiere atti sessuali in cambio della cocaina, della quale era ormai diventata dipendente. È la spirale nella quale è finita risucchiata una ragazzina di soli 15 anni, ora in mano ai servizi sociali per avviare un percorso di disintossicazione. Per questo, la procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal Gip l'arresto per un pusher 27enne, accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e spaccio.

A far emergere il caso sono stati i genitori della ragazza, dopo che questa si era allontanata senza farsi sentire. Una volta rintracciata, la 15enne ha raccontato ai militari una storia di dipendenza e abusi. Secondo i carabinieri, la storia sarebbe andata avanti per mesi, nei quali il 27enne ha fornito la polvere bianca alla 15enne almeno duecento volte. Inizialmente, la ragazzina ha pagato di tasca propria le prime dosi di droga. Poi, mentre il suo aguzzino aumentava e diminuiva le quantità e i prezzi per farla cadere nella trappola della dipendenza, non è più riuscita a pagare la droga consumata, fino alla proposta dello spacciatore di restituire la somma dovuta con alcuni atti sessuali.

La 15enne, nel frattempo assistita dal personale competente per la disintossicazione e il supporto psicologico, sembra non provenire da un contesto disagiato e nemmeno da una famiglia con particolari disponibilità economiche. I carabinieri stanno indagando per accertare se nella rete di spaccio non vi siano altri minorenni coinvolti.