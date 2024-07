Vanno a convivere e scoprono i figli a letto insieme: la più piccola aveva solo 13 anni

Un 27enne è stato arrestato con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una ragazzina di 13 anni, figlia della compagna del padre, con la quale conviveva. La madre della minore e il padre del giovane si erano infatti sposati dopo circa un anno di relazione ed erano andati a vivere insieme con i rispettivi figli in un piccolo centro in provincia di Cosenza. Da qui sarebbe nato un rapporto intimo tra i due che ha insospettito i carabinieri dopo varie effusioni fatte in strada dal 27enne sulla ragazzina.

Cosenza, 27enne arrestato per abusi su ragazzina di 13 anni

Tra i due si era instaurata una relazione di convivenza con rapporti sessuali completi. Dopo aver verificato che i due si erano conosciuti per il rapporto tra i genitori, i carabinieri hanno avviato le indagini con una serie di pedinamenti. I due sono stati quindi osservati mentre si scambiavano effusioni - anche spinte - in giro per il paese, per poi rientrare a casa insieme. Per il 27enne sono stati disposti gli arresti domiciliari. Dovrà ora rispondere di aver intrattenuto rapporti sessuali e palpeggiato in pubblica via una minorenne.