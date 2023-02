Sesso in pieno giorno alla fermata dell'autobus: la scena filmata dai passanti

Sesso in pieno giorno sotto gli occhi di tutti. Due uomini hanno avuto un rapporto sessuale alla fermata degli autobus di Cosenza in pieno giorno. La scena è stata immortalata in un video che sta girando sui social in queste ore. Nel filmato si vedono i due uomini che consumano un rapporto dietro una cabina mentre una donna - ignara di quanto sta accadendo - sfoglia un libro in attesa del suo autobus, proprio a pochissimi metri da loro.

È l'ennesimo episodio di degrado che si verifica alla stazione delle Autolinee a Cosenza. Inutili le lamentele dei residenti, che chiedono che la polizia stazioni fissa nella zona.