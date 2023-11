Sesso orale tra anziani over 70 ai piedi del castello, poi il ricatto: "Lo racconto a tutti"

Fa sesso con un ultrasettantenne, poi lo minaccia: "Dammi i soldi o dico a tutti che sei gay". Sono due anziani i protagonisti di una vicenda conclusasi in tribunale a Brescia con la condanna in primo grado per il presunto estorsore. I due si erano conosciuti ai piedi del castello di Brescia e qui avevano consumato un rapporto orale. Il più giovane dei due, oggi 76 anni, sarebbe riuscito ad estorcere all'amante più di 2.500 euro in contanti, inventandosi una presunta infezione sessuale e soprattutto minacciando la vittima, 79 anni, di raccontare a tutti (familiari compresi) della sua omosessualità. Per questo l'uomo è stato condannato a 7 anni e 2 mesi di reclusione, con l'accusa di estorsione, oltre al pagamento di un risarcimento da 10mila euro.

Tutto è successo alla fine del 2019. Dopo aver avuto il rapporto, il 76enne (residente in Valtrompia, così come la vittima) aveva ricontattato il 79enne chiedendogli soldi. Quest'ultimo, dopo una prima "consegna", è stato nuovamente raggiunto (anche a casa) dall'amante, che avrebbe così continuato ad estorcergli denaro fino alla cifra di 2.500 euro.

Nel gennaio del 2020, stanco dei soprusi, ha sporto denuncia ai carabinieri: i militari hanno teso una trappola al presunto aguzzino e l'hanno arrestato in flagranza. Ora si è arrivati al processo, con una pesante condanna.

Continua a leggere su Today.it...