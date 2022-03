Costretta a fare sesso nelle orge a pagamento

Un tassista 60enne di Torino è stato condannato a quattro anni e dieci mesi di reclusione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e sfruttamento della prostituzione per sette episodi. L’uomo avrebbe obbligato una escort bolognese a partecipare, tra settembre 2016 e settembre 2017, a orge a pagamento, organizzate da lui, in cui veniva praticato sesso violento da parte di sei persone per volta, in appartamenti del centro del capoluogo piemontese. L'uomo avrebbe anche diviso il guadagno delle serate (a ogni partecipante sarebbero stati chiesti 100 euro più le spese dell'affitto dell'appartamento) con il protettore storico della escort, anche lui di Bologna.

Il processo, conclusosi mercoledì 16 marzo 2022 è lo stralcio di quello principale su un giro di prostituzione, che è ancora in corso nel capoluogo dell’Emilia Romagna. L'accusa aveva chiesto per l’imputato una pena di tre anni, poi risultata inferiore a quella della sentenza. La escort, che aveva raccontato tutto dopo essere uscita dal giro, facendo emergere anche le vicende avvenute a Torino Centro.