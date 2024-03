Sesso a pagamento, poi scattava la rapina: tre arresti

Prima organizzavano telefonicamente un incontro sessuale a pagamento, poi, quando arrivavano gli ignari clienti, scattava la rapina. Un modus operandi messo in atto in più occasioni in provincia di Foggia: sono almeno cinque i casi segnalati di tentate rapine, tre delle quali portate a termine con successo dai ladri. La polizia e i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre giovani, due uomini e una donna, accusati di rapina e tentata rapina in concorso, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, lesioni personali aggravate, indebito utilizzo di carte di credito. Secondo quanto ricostruito durante le indagini, i reati sarebbero stati commessi tra il 6 e il 26 febbraio.

Le forze dell'ordine hanno iniziato a indagare dopo aver ricevuto alcune segnalazioni e querele da parte di cittadini, scoprendo così la tecnica messa in atto dalle tre persone arrestate, che attiravano in trappola le loro prede attraverso una strategia ben consolidata. L'attività investigativa ha portato alla luce i dettagli del loro disegno criminoso: tutto partiva dalla simulazione della donna di un interesse sessuale nei confronti della vittima, poi avveniva l'incontro in un luogo idoneo a consumare un rapporto sessuale.

Ma all'arrivo sul posto la vittima finiva nella trappola ordita dai complici della donna che, con armi e minacce, si facevano consegnare il denaro che la vittima portava al seguito, o la costringevano a prelevare somme di denaro direttamente al bancomat. Durante la perquisizione effettuata nell'appartamento in uso alle tre persone, inoltre, sono state recuperate armi da taglio, bancomat, postepay e altri documenti intestati a una delle vittime. I tre al momento si trovano nel carcere di Foggia. Uno dei tre è stato trovato in possesso di 0,36 grammi di crack e, pertanto, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.