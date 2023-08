Cocaina nella casa del prete, un ragazzo: "Abbiamo fatto sesso da drogati"

Si complica la posizione del prete già sotto indagine per una denuncia presentata ai carabinieri, pochi giorni fa, da un barista di origini straniere con cui avrebbe consumato rapporti sessuali a pagamento. Nella sua abitazione di Desenzano (Brescia), che è una sorta di seconda casa e non c'entra nulla con le attività di curia e parrocchia nel Basso Garda, gli agenti del commissariato di polizia hanno trovato sei grammi di droga, nello specifico cocaina. Per questo il sacerdote è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è successo un paio di giorni fa, a seguito di una segnalazione al 112. Alla periferia di Desenzano, in strada, era stato avvistato un giovane in stato confusionale. "Ho fatto sesso con un prete che abita qui vicino, ci siamo drogati insieme", avrebbe riferito il ragazzo (straniero e maggiorenne) ai poliziotti intervenuti. Nella successiva perquisizione domiciliare è stata trovata e sequestrata la droga e sono scattati gli approfondimenti di polizia e procura.

Questa di fatto è una seconda inchiesta a carico del sacerdote, che fa parte della diocesi di Verona ma non esercita le sue funzioni nel Bresciano: solo pochi giorni fa, come detto, un barista l'aveva denunciato ai carabinieri di Desenzano per minacce, riferendo di aver ricevuto soldi - con assegni e bonifici - per consumare rapporti sessuali.

Continua a leggere su Today.it...