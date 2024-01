Filmato mentre fa sesso con una prostituta: "Pagaci o lo mandiamo a tua moglie"

Filmato mentre ha un rapporto sessuale con una prostituta e costretto a pagare ottantamila euro per evitare che il video finisse alla moglie. A cadere in trappola è stato un imprenditore. Un riminese di 66 anni e una prostituta, cittadina bulgara di 30 anni, sono stati arrestati in un'operazione congiunta portata avanti alla squadra mobile di Rimini e dalla polizia bulgara. L'uomo è agli arresti domiciliari mentre la transessuale è in carcere in Bulgaria. Le accuse per entrambi sono di estorsione, mentre per il solo italiano è scattata anche quella di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'imprenditore ha conosciuto la donna su un sito internet ha consumato due rapporti a pagamento. Dopo è scattato il ricatto: doveva versare somme di denaro sempre crescenti per evitare che video hot finissero nelle mani della moglie e di un'amica. L'uomo indagato, secondo l'accusa, aveva messo una casa a disposizione della cittadina bulgara e con lei aveva anche un rapporto di collaborazione.

