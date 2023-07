Video hot e sesso con una ragazzina di 14 anni in un parco, 40enne nei guai

Vicini di casa, 40 anni lui e 14 lei, e una storia fatta di chat erotiche e rapporti sessuali consumati in un parco pubblico. L'uomo è stato processato col rito abbreviato a Treviso ed è stato condannato a 4 anni e 4 mesi per atti sessuali con minorenne. A nulla è valsa una perizia psichiatrica presentata dalla difesa che puntava alla non imputabilità.

Come si legge su TrevisoToday, i fatti risalgono al 2018 e sono accaduti nel territorio di Montebelluna. Il 40enne e la ragazzina erano vicini di casa. Secondo quanto ricostruito, lui avrebbe avvicinato l'adolescente chiedendole immagini a sfondo sessuale. Da lì è nato uno scambio di video hot. La relazione sarebbe andata ancora oltre e i due avrebbero più volte consumato dei rapporti sessuali in un parco pubblico. In una di queste occasioni sarebbe stata presente anche una donna, che però non è mai stata identificata.

I genitori della ragazzina hanno scoperto tutto e hanno presentato denuncia. L'avvocato del 40enne nel corso del processo ha presentato una perizia che descriverebbe l'uomo come una persona affetta da un disturbo compulsivi della sfera sessuale, patologia che sarebbe stata invalidante l'imputabilità. Non di questo parere è stato il giudice dell'udienza preliminare. La difesa ha annunciato che farà ricorso in appello.

Continua a leggere su Today.it...