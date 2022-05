Sesso con una ragazzina di 12 anni e filma tutto: arrestato

Un uomo di 40 anni residente in provincia di Brescia è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale su minori e produzione di materiale pedopornografico. Gli abusi risalgono ad alcuni mesi fa: il 40enne avrebbe adescato la ragazzina di 12 anni sui social, per poi avviare una relazione a distanza e rivelare la sua vera età soltanto dopo aver conquistato la fiducia della giovane.

Dagli incontri virtuali, a quelli reali: i due si sarebbero dati appuntamento a casa della ragazzina, quando i suoi genitori erano fuori per lavoro. Qui si sarebbero consumati, in serie, diversi rapporti sessuali, e per mesi. Almeno fino a quando la madre della 12enne non avrebbe trovato alcune foto hard sul suo smartphone: il 40enne, infatti, avrebbe “prodotto” video e foto mentre consumava rapporti con la minorenne.

Le indagini sono state assai rapide. L'uomo un paio di giorni fa è stato raggiunto dai militari, a casa (dove vive con la moglie: la donna è sotto shock): gli è stata consegnata la notifica della misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari. Gli accertamenti proseguiranno anche nelle prossime settimane. Nel frattempo sarebbe stata ascoltata anche la ragazzina, che avrebbe riferito di essere sempre stata consenziente: "Tra noi c'era una vera relazione", avrebbe detto agli inquirenti.