L'ufficiale giudiziario che ricatta le donne: "Facciamo sesso o ti sfratto"

O accettavano di avere un rapporto sessuale o perdevano la casa. Questo il ricatto che un ufficiale giudiziario in servizio al tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) avrebbe messo in atto: nel mirino donne in condizione di gravissimo disagio socioeconomico sulle quali pendevano procedure di sfratto. L'uomo è stato arrestato dalla guardia di finanza in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip.

Secondo l'accusa, il dipendente pubblico avrebbe prospettato un'immediata esecuzione di procedimenti di sfratto se le donne non avessero soddisfatto le sue pretese di natura sessuale. Non episodi isolati, ma un vero "sistema" per il giudice che parla di "mercimonio della funzione pubblica" Le accuse sono anche di concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata, rivelazione di segreto d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Tutti i fatti contestati sarebbero avvenuti tra luglio e novembre 2022. L'ufficiale giudiziario è ai domiciliari. Eseguito anche un sequestro di beni, dal valore di oltre 150mila euro, che include titoli, depositi e una moto. Ricchezze ritenute dal gip "incompatibili" con le fonti di reddito lecito dell'indagato.

