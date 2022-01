Gli scontri a Roma tra polizia e Casapound

Oggi è stato sgomberato dalle forze dell'ordine il Circolo Futurista di Casal Bertone a Roma. Durante le operazioni ci sono stati scontri con la polizia. Hanno aspettato la polizia e, improvvisamente, hanno iniziato a lanciare petardi e fumogeni. Decine di persone, per lo più con i volti coperti, si sono fatte trovare in via degli Orti di Malabarba, per evitare lo sgombero. Si è sfiorata la guerriglia urbana con lancio di fumogeni, cariche da parte dei manifestanti, decisi a non allontanarsi dall'ingresso dello stabile, e respingimenti da parte degli agenti.

Due cassonetti Ama sono stati bruciati e messi in mezzo alla strada. Due poliziotti sono stati lievemente feriti e portati in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per sgomberare l'immobile occupato di proprietà dell'Inps, anche quaranta agenti della polizia locale dei guppi spe e gssu.

Sequestro preventito disposto da tempo

Fonti della prefettura, interpellate dal quotidiano RomaToday, fanno sapere che sull'immobile in via degli Orti di Malabarba gravava già un provvedimento di sequestro preventivo emanato già mesi fa dall'autorità giudiziaria che si è deciso di portare ad esecuzione anche tenuto conto che nello stabile non risiedevano persone. Il tutto dopo la denuncia dell'Inps, proprietaria dello stabile. Peraltro oltre alla funzione di circolo culturale, la sede occupata abusivamente, serviva anche da locale per lo stoccaggio di materiale di un'attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia.

"Quello che è successo - scrive in una nota CasaPound Italia - è gravissimo: ogni forma di dissenso viene repressa a suon di lacrimogeni e manganelli". "La motivazione è ovvia: la decisione di questo sgombero lampo arriva dopo le proteste contro il governo Draghi. Siamo stati gli unici a scendere in piazza e questa è la conseguenza", dichiara Luca Marsella, già consigliere a Ostia.