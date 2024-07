"Qui in Italia se sei furbo fai i soldi e nessuno ti dice niente": sgominata banda

Un'organizzazione che smerciava cocaina in grandi quantità e affiancava al traffico di stupefacenti lo sfruttamento della prostituzione. Le indagini Nucleo Operativo bolognese durante la notte e nelle prime ore della mattinata di oggi, 4 luglio, hanno portato all'operazione antidroga, impegnando un centinaio di Carabinieri, con il supporto del servizio aereo del nucleo elicotteri, coordinata dalla DIA e dal pm Roberto Ceroni, in collaborazione di altri comandi, a Milano, Lecce, Cosenza, Latina e Firenze e dei reparti speciali.

14 le ordinanze emesse, 9 persone in carcere, una ai domiciliari, 4 sottoposte a obbligo di firma, mentre altre due persone sono ancora ricercate. Si tratta di 9 cittadini albanesi, due cittadini romeni e 3 italiani delle province di Catania e Cosenza, tutti stanziali nel bolognese, dai 20 ai 45 anni. 8 rispondono di associazione a delinquere, altri per spaccio e sfruttamento della prostituzione. Nel corso delle indagini infatti è stato accertato che alcuni di loro facevano prostituire giovani cittadine romene.

"Qui in Italia, se sei furbo, fai i soldi"

A capo dell'organizzazione un cittadino albanese 40enne con un lavoro di copertura, che svolgeva esclusivamente funzioni ci controllo e impartiva le direttive: "Qui in Italia, se sei furbo, fai i soldi e nessuno ti dice niente" ha detto durante una conversazione intercettata dagli inquirenti.

Impartiva regole minuziose di comportamento ai suoi sodali: non toccare la sostanza a mani nude, no alle macchine vistose e di grossa cilindrata, percorrere strade alternative per accertarsi di non essere seguiti, regole che venivano modificate, quando, sempre nell'ambito delle indagini, nel 2022 vennero sequestrati alla banda oltre 13 chili di cocaina.

Per comunicare, i trafficanti utilizzavano telefoni dedicati, con triangolazione delle chiamate e codici: uno squillo equivaleva alla disponibilità ad acquistare.

Solo parenti

Un assetto organizzativo che ha permesso la vendita all'ingrosso, soprattutto di cocaina, sul territorio bolognese per almeno 10 anni, secondo gli accertamenti. Le indagini sono partite a giugno del 2021 portando anche al sequestro preventivo di beni per 2 milioni di euro.

"Abbiamo fatto verifiche anche sulla situazione reddituale e patrimoniale dei soggetti - spiega il tenente del Nucleo Operativo Bologna Centro, Guido Rosati ai cronisti - le indagini sono state portate avanti con i metodi classici, appostamenti e pedinamenti, ma anche con intercettazioni ambientali, video-sorveglianza, e tabulati telefonici, hanno permesso di accertare lo smercio all'ingrosso soprattutto di cocaina e l'esistenza di una organizzazione di tipo verticistico, che prevedeva - almeno per le funzioni di comando - esclusivamente l'ingresso di parenti o persone con legame di sangue".

Soldi "ripuliti"

I Carabinieri hanno accertato un giro da 70 chili di cocaina in 2 anni e se, secondo i dati del governo, al traffico costa tra i 38.000 e i 46.000 euro al Kg, allo spaccio tra gli 80 e i 98 euro al grammo, il calcolo del giro d'affari è presto fatto.

"I quantitativi venduti andavano dal chilo ai 15 chili alla volta" ha riferito il generale Ettore Bramato, comandante provinciale dell'Arma. Intanto ai trafficanti sono stati sequestrati beni per 2 milioni di euro: 4 appartamenti, 7 auto e conti correnti, intestati a prestanome, ma sempre imparentati con i membri della banda.

Oggi la cocaina viene prodotta anche in zone impervie del sud dell'Albania, ma si continua a indagare per accertare i canali di approvvigionamento.

Lo stupefacente veniva stoccato in garage nella periferia di Bologna, veniva trasportato in auto con doppio fondo, mentre il denaro ricavato a Bologna veniva spedito con bus di linea fino alla Puglia, imbarcato sui traghetti per l'Albania e rigirato nuovamente in Italia, ripulito, sotto forma di versamenti da parte delle famiglie.