Sharon Micheletti, uccisa dall’ex compagno in strada. Il messaggio su Fb: "Non puoi nasconderti"

Ancora un femminicidio, il secondo il Liguria nel giro di 24 ore. Sharon Micheletti, 30 anni, è morta dopo essere stata colpita da almeno tre colpi di pistola mentre si trovava all’interno di un’auto in via Tenda, alla periferia di Ventimiglia. A sparare è stato Antonio Vicari, 65enne, con il quale la giovane aveva avuto una relazione. L’uomo, dopo aver ucciso l’ex compagna, si è tolto la vita.

Femminicidio a Imperia, Sharon Micheletti uccisa dall'ex compagno

La tragedia nel pomeriggio di domenica 13 giugno, intorno alle 17. Secondo alcune testimonianze, Sharon Micheletti sarebbe arrivata in via Tenda davanti a un bar su un'auto Citroen condotta da un amico, che l’avrebbe lasciata per entrare in un locale vicino a comparare le sigarette. A quel punto Vicari si sarebbe avvicinato e avrebbe sparato attraverso il finestrino, colpendola Sharon Micheletti che si trovava dal lato del passeggero.

Vicari si sarebbe poi diretto nel bar, sempre con l’arma in pugno, per cercare l’amico della vittima. Testimoni hanno riferiti che quest’ultimo avrebbe cercato di fuggire dal retro, mentre la titolare del locale avrebbe chiuso la porta a vetri vedendo avvicinarsi Vicari armato. Il 65enne a quel punto si sarebbe allontanato verso il fiume Roja, dove poi si è tolto la vita.

Vicari stato in carcere per molestie contro la prima moglie, era tornato libero a marzo e aveva iniziato a molestare la seconda ex, che lo aveva denunciato.

I messaggi su Facebook di Antonio Vicari: "Non puoi nasconderti"

Appena pochi giorni prima del delitto, su Facebook Vicari aveva condiviso un messaggio che sebbene non contenga riferimenti specifici a Sharon Micheletti appare inquietante alla luce della tragedia che si è consumata domenica. "Pensa bene che quando dormi io sono lì molto vicino figurati quando sei con l’amante, non c’è posto che puoi nasconderti", scriveva Vicari circa due settimane fa, il 2 giugno. Un paio di giorni prima, un altro messaggio: "Bene abbiamo preso una strada senza via d’uscita".

Ventimiglia, il sindaco: "Non abbassiamo la guardia"

"Abbiamo anche nuove leggi contro la violenza sulle donne, contro i femminicidi, ciononostante queste tragedie accadono ancora e non dovrebbero invece succedere, non abbassiamo la guardia e potenziamo la nostra attenzione su questi fatti barbari". Lo dichiara il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, intervenendo sul femminicidio-suicidio avvenuto ieri in città. "La gente si chiede come sia possibile che un uomo ossessionato a tal punto, già denunciato, anche recidivo, potesse ancora girare armato. Si rimane increduli, esterrefatti. Voglio comunque dare un segnale chiaro ai cittadini di Ventimiglia. In questi momenti più che in altri, occorre continuare a condannare la violenza di ogni genere, abbandonare il buonismo facile, deplorare e biasimare ogni forma culturale del possesso". Nell'affermare che "un uomo non può pensare che la donna sia un suo oggetto di cui dispone", il primo cittadino interviene sul ruolo delle istituzioni. Guardatevi intorno - aggiunge - non accettate che la vostra vicina di casa, amica o familiare accetti umiliazioni o prevaricazioni, la vittoria deve essere culturale contro questo modo di pensare. Nonostante tutto, nonostante a volte ci sentiamo abbandonati e soli, guai se perdiamo di credere nelle istituzioni, nella moralità e nella legalità, continuate a denunciare, ogni illecito, di ogni genere".

In Liguria due femminicidi in 24 ore

Il giorno prima, sempre in Liguria, una 25enne di origini sarde e residente a Castelnuovo Magra (La Spezia) è stata uccisa dall'ex compagno in una villetta a pochi chilometri da Sarzana. La donna è stata sgozzata dopo un litigio al quale hanno assistito il figlioletto di due anni e un'amica, che si sono rifugiati in bagno quando l'uomo, un cittadino maghrebino di 29 anni, ha preso il coltello. L'uomo ha poi ha aggredito tre carabinieri intervenuti ma è stato bloccato e arrestato.