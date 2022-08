Travolto da un tir mentre è in vacanza con un amico, muore ragazzo di 26 anni

È il 26enne Shiva Villano di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, la vittima dell'incidente stradale di sabato scorso a Barcellona, in Spagna: nel pomeriggio il giovane, in vacanza insieme a un amico, è stato investito da un camion, travolto e morto sul colpo. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, il ragazzo era appena sceso dalla sua auto presa a noleggio, a seguito di un tamponamento senza feriti. In pochi attimi si è consumata la tragedia. Alle sue spalle transitava infatti un tir: il conducente non si sarebbe accorto del 26enne, forse coperto dalla portiera aperta della sua auto, che dunque sarebbe stato investito e trascinato sull'asfalto per diversi metri. Morto sul colpo, come detto: per lui purtroppo non c'è stato niente da fare.

Illeso ma sotto shock il camionista, così come l'amico che era con Shiva Villano e ha assistito inerme alla scena. La salma è stata ricomposta, ancora custodita in Spagna: i genitori sono decollati da Bergamo per il riconoscimento, è atteso a breve il suo ritorno a casa. Il ragazzo abitava a Capriate insieme alla famiglia, lavorava come operaio in un'azienda dell'isola bergamasca.

Su Facebook il commosso ricordo di un collega: "In vita rimangono i falsi e gli invidiosi, i più buoni se ne vanno. Nessuno è perfetto, ma tu eri tenero, educato e rispettoso. Destino crudele".