Si arrampica per vedere il concerto di Travis Scott: 14enne precipita da 4 metri, è grave

Paura al concerto di Travis Scott, il rapper statunitense che si è esibito nella serata di ieri, 7 agosto, al Circo Massimo di Roma. Un ragazzo di 14 anni che voleva assistere gratuitamente all'evento si è arrampicato all'interno del parco archeologico ed è caduto da quattro metri di altezza. Il minorenne, tuttavia, non era solo.

Alla terrazza del Palatino si trovava con altri amici, almeno tre suoi coetanei. Il gruppo è stato sorpreso dalla vigilanza interna e si è dato alla fuga. Correndo il giovane è caduto accidentalmente nella scarpata. Un volo di quattro metri finito in una buca e, per estrarlo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il minorenne è stato poi portato in ambulanza al Bambino Gesù in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Venezia che hanno identificato il quattordicenne che ora rischia una denuncia per invasione di terreni o edifici.