Si dà fuoco davanti all'ospedale dov'è ricoverata la moglie che aveva aggredito

È arrivato davanti al pronto soccorso dell’ospedale, dove è ricoverata la moglie che aveva aggredito, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco, probabilmente usando un accendino. È successo il 31 maggio davanti all'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi. L'autore dell’insano gesto è il 32enne Abdo Badraoui, ricercato dalle forze dell'ordine da lunedì scorso quando a Galatone, in provincia di Lecce, aveva accoltellato la moglie e le aveva versato alcol sul volto dandole fuoco. Le fiamme hanno provocato alla donna ustioni di terzo grado fra testa e collo.

L'uomo ha tentato di entrare dall'ingresso principale del presidio sanitario, trovando - però - la resistenza delle guardie che lo hanno fermato. Poi, è tornato in auto, dova ha preso la bottiglia con l'intento di darsi fuoco. La vigilanza ha usato gli estintori, uno di loro si è ustionato ed è in pronto soccorso. L'uomo è ora un rianimazione, così come sua moglie, che versa in rianimazione in gravi condizioni. La zona è stata interdetta e la polizia di stato si sta occupando dei rilievi.