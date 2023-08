L'uomo che si masturba davanti a una donna incinta nel parcheggio sotterraneo

"Mi ha inseguita nel parcheggio e ha iniziato a compiere atti osceni rivolti alla mia persona, provocandosi autoerotismo". Un fatto grave e preoccupante, quello raccontato da una 32enne lecchese che lo scorso 2 agosto ha vissuto attimi di grande paura nel parcheggio custodito Broletto Sud in via Balicco 61, a Lecco. La donna, collaboratrice dello studio di commercialisti Ls Lexjus Sinacta, è stata raggiunta da un giovane - "di circa 20 anni", spiega - mentre si recava alla propria auto in sosta al piano -2. "Procedeva in direzione opposta alla mia, ma vedendomi mi ha inseguita - spiega la 32enne -. Rivolto verso di me ha quindi iniziato a compiere gesti di autoerotismo. Per fortuna la mia macchina era parcheggiata in un'area vicina all'ingresso: sono così riuscita a salire subito sul mezzo evitando per me e per mio figlio, essendo in attesa di 5 mesi, ben più gravi ripercussioni rispetto a un grande spavento".

A rendere ancora più rischiose situazioni simili è l'impossibilità di chiamare aiuto, poiché al piano -2 del parcheggio la linea telefonica non funziona. "Solo appena uscita ho potuto contattare i carabinieri di Lecco e fornire una dettagliata descrizione dell'accaduto e del molestatore". La situazione, in via Balicco, è da tempo tesa e preoccupante. Sono state segnalate più volte a LineeLecco, gestore del parcheggio custodito, la mancanza di telecamere e l'assenza del segnale telefonico, così come alle forze dell'ordine la presunta attività di spaccio di stupefacenti che coinvolgerebbe giovani in transito fra la stazione ferroviaria e gli istituti scolastici.

Per questo motivo il fattaccio del 2 agosto scorso è finito in un esposto presentato al questore di Lecco Ottavio Aragona, come spiega Alessandro Frigerio, titolare dello studio di commercialisti Ls Lexjus Sinacta. "Nel nostro studio vi sono molte collaboratrici, sia giovani ragazze sia madri di famiglia che utilizzano il parcheggio di LineeLecco dalle 8 del mattino fino alle 19 di sera, e sono molto preoccupato per la loro incolumità, poiché vengono a crearsi situazioni di potenziale pericolo come quella descritta dalla mia collaboratrice nell'esposto. Chiediamo l'intervento del questore per ottenere maggiore presidio nella zona e di LineeLecco per installare telecamere funzionanti ai piani interrati. Tutti i condomini e i lavoratori delle attività presenti negli edifici lungo la via esprimono preoccupazione: un altro esposto è in fase di stesura da parte dell'amministratore del condominio monte Resegone".

