L'uomo che va al supermercato e si masturba davanti a tutti

Un uomo si è abbassato i pantaloni e si è masturbato davanti ad un supermercato in pieno centro a Roma. Una scena scioccante che non poteva passare inosservata a chi passava in via Napoli, tra il Viminale e il teatro dell'Opera. A dare l'allarme, intorno alle 19 di martedì 3 maggio, sono stati proprio alcuni cittadini. Dopo la segnalazione, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno bloccato l'uomo: è stato portato in caserma e denunciato.

Si abbassa i pantaloni e si masturba davanti ad un supermercato

La sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto ricostruito finora, non sarebbe la prima volta che l'uomo in questione abbia atteggiamenti sessuali espliciti e in mezzo alla strada, in quella zona di Roma.