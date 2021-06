Si sente male in strada: un ragazzo finge di aiutarlo e gli ruba tutto

Ha finto di aiutarlo e invece lo ha derubato per poi darsela a gambe. Un uomo di 29 anni, cittadino libico, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l'accusa di furto con destrezza dopo aver derubato un 52enne, italiano, che aveva accusato un malore in strada.

Il blitz del ladro è avvenuto alle 23.30 in via Locatelli, una stradina a due passi da piazza della Repubblica. Lì, il 52enne si è sentito male mentre saliva in motorino per tornare a casa e ha chiesto aiuto al ragazzo, che era sul marciapiede a poca distanza.

A quel punto il 29enne si è avvicinato e, fingendo di voler aiutare vittima, ha preso portafogli, cellulare ed orologio e si è dato alla fuga. L'uomo è però riuscito a dare l'allarme ad altri passanti e alla polizia, che ha subito inviato una Volante sul posto.

Le ricerche del ladro hanno dato i loro frutti poco dopo, quando il giovane è stato rintracciato e fermato. In uno zaino che aveva con sé, i poliziotti hanno trovato anche altri tre orologi, una collana, un anello e un cellulare, segno che il 29enne aveva probabilmente già colpito poco prima.