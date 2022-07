Si spoglia e si tocca i genitali davanti a una bambina: per lui finisce male

Una mamma ha appena finito di caricare la spesa in auto. La sua bambina è sul sedile posteriore, con la cintura assicurata, e lei si sta sistemando al posto di guida. Poco prima di mettere in moto, un uomo si avvicina ad uno dei finestrini, si slaccia la cintura, si cala pantaloni e slip e inizia a toccarsi i genitali davanti alla bambina. Sono stati i carabinieri di Montevarchi (Arezzo) ad arrestare e denunciare, per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale, un 30enne valdarnese protagonista di una vicenda inquietante.

Nella prima serata di ieri i militari sono intervenuti nel parcheggio di un supermercato di San Giovanni Valdarno. "Al centralino della centrale operativa - spiegano i carabinieri - è arrivata una telefonata dove veniva riferito di una donna che, mentre si trovava in macchina con la figlia di 7 anni, era stata avvicinata da un uomo che si era poi abbassato i pantaloni, mostrando i genitali". Le urla della donna, sconvolta da quanto accadutole, hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che, accorsi in suo aiuto, l'hanno convinta a richiedere l'intervento dei carabinieri. Una volta sul posto, i militari hanno trovato una scena decisamente complessa. Da una parte la donna, ancora visibilmente sconvolta, stava cercando di rassicurare la bimba. Dall'altra il presunto molestatore era stato accerchiato da un gruppetto di persone che gli hanno impedito di allontanarsi.

I carabinieri, dopo aver soccorso la signora, hanno accompagnato in caserma il 30enne. "Da una prima ricostruzione dei fatti - spiegano i militari - abbiamo compreso come l'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è avvicinato all'auto e, senza alcuna ragione, ha iniziato a toccarsi nelle parti intime davanti alla bambina. La madre, accortasi del fatto, è scesa dalla vettura con la piccola gridando e chiedendo aiuto". Una volta in caserma, il 30enne nel tentativo di non farsi identificare ha dato in escandescenze sferrando colpi al volto contro un militare. A quel punto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per atti osceni di fronte ad una minore.