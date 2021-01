La sigaretta elettronica esplode: uomo si ustiona una mano e i genitali

Un uomo di 36 anni è rimasto ferito con ustioni di primo e secondo grado per il probabile scoppio di una sigaretta elettronica. Lo spaventoso incidente domestico è avvenuto lunedì mattina a Milano, in via Giovanni Boccaccio, zona Conciliazione.

Verso le 8, sul posto è accorsa un'ambulanza del 118. I soccorritori dopo aver prestato le prime cure al 36enne, l'hanno trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.

Presumibilmente a causa dell'improvviso scoppio della sigaretta elettronica, l'uomo ha riportato ustioni di primo e secondo grado alla mano sinistra, alla gamba e ai genitali.