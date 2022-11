"Faccio sesso con voi": signora di 55 anni cerca di violentare due fidanzatini

Ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione la turista 55enne che, in un campeggio di Manerba del Garda (Brescia), aveva aggredito due fidanzatini in atteggiamenti intimi, cercando di fare sesso con loro. La donna, originaria del Portogallo ma residente in Germania, era stata denunciata per violenza sessuale e lesioni personali: nella giornata di ieri ha deciso di patteggiare la pena, non troppo severa, davanti al giudice dell'udienza preliminare Matteo Grimaldi. Una storia che ha dell'incredibile.

Alla fine di agosto di due anni fa, secondo le accuse la 55enne ha molestato una coppia di ragazzini (16 anni lei e 17 lui) che stava consumando private effusioni nel bungalow di fianco a quello dove lei alloggiava. Li avrebbe prima spiati e poi si sarebbe bruscamente avvicinata a loro: anzi, avrebbe fatto "irruzione". Una volta raggiunti nel bungalow, avrebbe proposto loro un rapporto a tre, proseguendo nel suo intento nonostante il rifiuto: avrebbe cercato di abbassare i pantaloni alla 16enne e in seguito aggredito anche il fidanzato.

I due sarebbero riusciti a divincolarsi e a chiamare aiuto: tra i primi ad arrivare anche il marito della donna, sotto shock per l'accaduto, che fino a pochi attimi prima dormiva e non si sarebbe accorto di nulla. All'arrivo dei carabinieri sono state raccolte le testimonianze e aperta un'indagine, fino alla denuncia per le accuse di violenza sessuale e lesioni.