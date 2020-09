Il ragazzo caduto nel fiume Sile: è disperso

Allarme stamattina in centro a Treviso, dove un ragazzo sui 20 anni è caduto nelle acque del fiume Sile nel tratto compreso tra ponte de Fero e ponte San Martino, all'altezza della chiusa della centrale elettrica. L'incidente è avvenuto lunedì 28 settembre in mattinata.

Un ragazzo è caduto nel Sile a Treviso

Il giovane, dopo essere finito in acqua, non è più stato ritrovato. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco (che stanno sorvolando l'area con un loro elicottero) e le volanti della Polizia. L'arrivo dei soccorsi ha causato grande trambusto nella zona della stazione delle corriere. I sommozzatori si sono tuffati in acqua dal molo dei Canottieri Sile ma le loro ricerche non hanno dato gli esiti sperati.

Il maltempo di lunedì mattina sta rendendo ancora più complicate le operazioni di recupero. Al momento nessuna traccia del giovane. In corso di accertamento le cause alla base dell'incidente.

