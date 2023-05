Simona schiacciata dal trattore nel giorno della festa della mamma: gravissima

Le sue condizioni sono molto gravi. Sarà sottoposta quest'oggi a un intervento chirurgico per trauma epatico presso il Policlinico di Bari la bambina di 6 anni vittima, nel giorno della festa della mamma, di un terribile incidente in campagna. Schiacciata da un trattore, la piccola Simona ha riportato anche un trauma toracico grave. La prognosi è riservata. Tutta la comunità di San Marco in Lamis, popoloso comune in provincia di Foggia, continua a pregare e a stringersi attorno ai genitori e ai fratellini della bambina rimasta coinvolta nello sfortunato e drammatico incidente.

La piccola si trovava in campagna con la sua famiglia domenica scorsa. Per cause in corso d'accertamento, Simona è inciampata finendo sotto a un trattore. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. Trasportata d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, lunedì si è reso necessario il trasporto in elisoccorso, intubata e in codice rosso, presso l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, con fratture importanti al bacino e problemi a fegato e polmone. Sono ore di apprensione.