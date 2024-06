Schianto in moto contro un palo: morto ragazzo di 18 anni

Tragedia per le strade di Palermo. Un ragazzo di soli 18 anni, Simone Gnoffo, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 31 maggio, in via Pietro Bonanno, lungo la strada che porta a Monte Pellegrino. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava in sella alla sua Kawasaki quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per urtare un'altra moto, per poi terminare la sua corsa contro un palo della luce.

Nell’impatto sono rimasti feriti altri due ragazzi: entrambi portati in ospedale, non sarebbero in gravi condizioni. Il giovane che era in sella alla Kawasaki di Gnoffo ha riportato due fratture. Il secondo ferito - che si trovava sull’altra moto - è arrivato in ospedale in codice giallo. Per Simone invece, che aveva compiuto 18 anni da due mesi, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Il giovane è deceduto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell'incidente.