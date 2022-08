Scooter contro il guardrail, è morto Simone Longu: mondo del running sotto shock

L'incidente mortale si è verificato martedì a Cagliari all'altezza della rampa che da viale Marconi porta sull'asse mediano. Un’auto e uno scooter sono entrati in collisione. La vittima è Simone Longu, 35enne di Cagliari, morto praticamente sul colpo. Appassionato di running, era molto conosciuto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, una Ford Fiesta nell’immettersi sulla corsia, ha probabilmente colpito lateralmente lo scooter che ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail. A bordo del mezzo a due ruote c'era Longu, che non ha avuto scampo.

Gli agenti della municipale hanno invitato chiunque avesse assistito all’incidente a rivolgersi alla centrale operativa della Polizia municipale per essere ascoltato e poter aggiungere informazioni eventualmente importanti. Negativo l'alcol test sull'uomo alla guida dell'auto.

Simone Longu, avrebbe compiuto trentasei anni a novembre ed era conosciutissimo nel mondo della corsa di tutta la Sardegna. Correva con la Asd Cagliari atletica leggera. Lavorava in una ditta specializzata nel confezionamento di alimenti. Era nato e cresciuto a Cagliari nel rione di Sant’Avendrace. Lascia la madre e la fidanzata: la famiglia pochi mesi fa era stata colpita da un altro lutto, quando il padre di Simone Longu era morto dopo una lunga malattia.

Andrea Culeddu, direttore tecnico dell’Asd Cagliari atletica leggera, lo ricorda così: "Simone era con noi anche ieri. Un ragazzo d’oro, sempre disponibile. Stavamo organizzando una festa a sorpresa per un nostro compagno di squadra prossimo alla pensione. Era appassionato, tantissimo, della corsa, sempre in prima linea nell’organizzazione di gare e competizioni. Perdiamo un amico, un fratello. Siamo tutti sconvolti". Cordoglio in queste ore viene espresso da tantissime associazioni sportive di tutta l'isola.