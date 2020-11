Il runner che vede l'amico morire e viene multato per 400 euro

Simone Massetti è caduto in un burrone mentre faceva jogging. Il suo compagno di corsa riceverà una sanzione per essere uscito dal comune di residenza

Simone Massetti, 34enne residente a Sondrio, è morto sabato scivolando in un burrone per 200 metri sotto gli occhi di un amico. Ed è stato proprio l'amico, un 32enne, residente a Castello dell’Acqua, a chiedere l’intervento urgente dei soccorsi. I due escursionisti, ha raccontato SondrioToday, si trovavano tra i monti Foppa e Pallino, a circa 2.400 metri, tra i territori comunali di Montagna e di Spriana, in Alta Val di Togno.

Ma quello che è successo dopo ha ancora più dell'incredibile: il Corriere di Milano scrive che all'amico a breve verrà notificata una multa pari a 400 euro che i carabinieri gli notificheranno nelle prossime ore per non aver rispettato i divieti imposti dal decreto governativo per arginare la pandemia. Perché in quel luogo lui e l’amico non potevano andarci, spiegano i militari, che viste le circostanze si sono presi qualche ora prima di elevare la contravvenzione, ma non potranno esimersi dal farlo.