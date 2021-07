Tragedia nella notte: finisce con la moto contro un palo e muore a 20 anni

Un grave incidente stradale è costato la vita ad un giovane di soli 20 anni morto nella notte a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano, dopo aver perso il controllo della moto. Il giovane si chiamava Simone Perra. Secondo i quotidiani locali l'incidente è avvenuto intorno alle due in viale Colombo. Il 20enne era in sella alla sua Yamaha quando per cause da accertare ha sbandato e la moto è finita contro un palo in legno posto sul ciglio della strada. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale e un'ambulanza del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La Polstrada è al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.