Moto guidata dall'amico si schianta, muore Simone Pisu

Si chiamava Simone Pisu, aveva 30 anni: l'operaio di Muravera è morto per le ferite riportate in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì sulla statale 125, in località Pardu Onnas, a una manciata di chilometri dal centro abitato nel sudest della Sardegna.

Pisu era sul sellino posteriore di una moto Yamaha 600, guidata da un suo amico, un 48enne di Muravera. La moto ha perso aderenza in curva e si è schiantata contro un cartello stradale, per poi uscire dalla carreggiata, finendo la sua corsa nei campi. Vani tutti i soccorsi, il giovane è deceduto. L'amico alla guida è ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia del Sarrabus. Sul luogo dell'incidente i militari avrebbero recuperato un solo casco, quello dell'amico della vittima. La salma di Pisu è stata trasferita all'alba nel cimitero del paese.