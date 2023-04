Si sente male e sviene davanti alla famiglia, morto istruttore di body building

Mondo dello sport padovano sotto choc. È morto per un malore improvviso a 38 anni Simone Venturini, istruttore di body building. Originario di Pozzonovo, viveva a Monselice ed era molto conosciuto. Come si legge su PadovaOggi, aveva fatto della sua passione per il body building un lavoro e dopo avere preso l'abilitazione aveva iniziato a insegnare.

Venturini lunedì 24 aprile era a casa con la famiglia quando si è sentito male. L'allarme al Suem 118 è stato tempestivo, ma quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Venturini non aveva patologie ed è probabile che venga disposta l'autopsia per sciogliere qualsiasi dubbio.