Tragico schianto nella notte: Simone Virdò muore a 27 anni

Un botto tremendo e un risveglio drammatico a Rende. Lo schianto è stato violentissimo. Ancora sangue sulle strade. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto la notte scorsa lungo la statale 107, in contrada Malavicina, alle porte di Cosenza.

La vittima è un 26enne di Rovito, Simone Virdò, che viaggiava su una Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Jeep Renegade. Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto avrebbe sbandato e l'impatto è stato inevitabile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando di Cosenza e del distaccamento di Rende, i carabinieri di Rende e Spezzano e personale Anas. La strada statale 107 nel tratto interessato dall’incidente è rimasta chiuso al transito per alcune ore sino al termine delle operazioni di soccorso.

In tanti oggi sulle pagine social locali piangono la scomparsa del "ragazzo della Wind", sempre sorridente e disponibile con i clienti che al centro commerciale Metropolis di Rende chiedevano informazioni su un prodotto o su un abbonamento. Era anche un grande appassionato di calcio, da tifoso di Juve e Cosenza, e da giocatore amatoriale.