Simulavano incidenti mai avvenuti per truffare le compagnie assicurative

Una maxi operazione di polizia giudiziaria ha portato oggi, lunedì 22 luglio, alla scoperta di un'associazione a delinquere radicata nella provincia di Chieti. A finire in manette 14 persone fra medici, avvocati, un assicuratore, un infermiere, un tecnico di radiologia, tutti responsabili, secondo la tesi della Procura del capoluogo abruzzese, di aver ideato un sistema di falsi incidenti stradali per truffare le compagnie assicurative. Il danno accertato per una compagnia assicuratrice sarebbe ammontato a ben un milione e mezzo di euro.

Per tutti l'accusa principale è associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative, sostituzione di persona, delitti di falso, furto aggravato. L'organizzazione criminale avrebbe conseguito, sempre secondo la tesi degli inquirenti, ingenti e ingiusti profitti, coinvolgendo di volta in volta singoli soggetti compiacenti per inscenare falsi sinistri.

L'indagine sarebbe partita analizzando un'operazione di anomala di movimentazione su Postepay, intestata a una donna disoccupata, che aveva ricevuto in accredito di 100 mila euro per un risarcimento dei danni. In poco tempo sono stati accertati numerosi prelievi in contanti, altre spese in sale da giochi anche all'estero, e due movimenti sospetti uno dei quali transitato sul conto corrente di una persona già segnalata per altre irregolarità. Da qui la ricostruzione della tesi accusatoria che ha portato alla scoperta della banda.