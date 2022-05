Simulazione anti incendio finisce in un disastro

Qualcosa è andato storto e quella che sarebbe dovuta essere una semplice dimostrazione di come operano i vigili del fuoco per spegnere un incendio è diventata una piccola emergenza. A testimoniare quel che è accaduto ci sono le immagini video che pubblicate da Torinotoday.

Siamo a Rivoli dove venerdì 29 aprile di mattina alcuni volontari organizzano una simulazione per dimostrare ad alcuni bambini come lavorano i vigili del fuoco. Così danno alle fiamme un piccolo furgoncino che però, per non si sa quale motivo, invece di stare fermo sul posto comincia a procedere di qualche metro in direzione di una fitta area verde.

Vigili del fuoco e volontari a questo punto devono smettere i panni di quelli che dimostrano e devono intervenire per spegnere l'incendio prima che si avvicini troppo agli alberi. Ovviamente non vi sono state conseguenze per nessuno perché la dimostrazione è stata realizzata in sicurezza. I bambini avranno avuto una storia da raccontare una volta tornati a casa.