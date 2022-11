"Ebrei razzisti e fascisti": scritta choc sul muro della sinagoga

Una scritta contro gli ebrei è comparsa nella notte sulla facciata della sinagoga di Trieste, nel centro città. "Gli ebrei - è stato scritto in nero - sono i novi razzisti e fascisti". Sono in corso le indagini della Digos, anche con il supporto delle immagini dalla videosorveglianza della zona, per risalire agli autori.

"Tutta la mia solidarietà personale e istituzionale alla comunità ebraica di Trieste che ha visto sfregiata la propria Sinagoga con indegne scritte antisemite. Un gesto vile che va condannato con fermezza.

Combattiamo l'ignoranza, difendiamo la libertà e la democrazia". commenta il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sui social.