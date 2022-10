Il sindaco colpito alla testa da un uomo incappucciato: fermato un elettricista

I carabinieri della compagnia di Rivoli hanno fermato un elettricista di 43 anni per il tentato omicidio di Carlo Giacone, sindaco di Giaveno, nel Torinese. Il 62enne era stato aggredito sabato sera da un uomo incappucciato che lo ha colpito ripetutamente alla testa con un corpo contundente.

Il movente, riferisce TorinoToday, è stato individuato in questioni personali tra i due, la politica non c'entra nulla. Giacone è in condizioni gravi all'ospedale di Rivoli, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono state coordinate dai pm Enrico Arnaldi di Balme e Vito Destito della procura di Torino. Oggi, lunedì 31, Il presunto aggressore è stato interrogato e verrà portato in carcere a Torino.

"Sono contento - dice il vicesindaco di Giaveno, Stefano Olocco, a TorinoToday - dell'ottimo lavoro condotto dai carabinieri, dal comandante di stazione maresciallo Giuseppe Francolino e anche dal comandante della polizia locale Gianni Franchino. Se la politica non c'entra niente lo apprendiamo dai giornali, per ora non sappiamo nulla. Il sindaco sta meglio, è sveglio, è lucido e parla. Ci siamo sentiti indirettamente. Adesso conviene che stia tranquillo e si riprenda, poi sicuramente sarà informato".