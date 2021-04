Il sindaco che interrompe il picnic "abusivo" rovesciando i tavoli

Sono commentatissime sui social le immagino del pic nic abusivo in barba alle restrizioni di questi giorni con il sindaco di Minori, 2.500 anime in Costiera amalfitana, Andrea Reale, che dopo avere tentato con l'ausilio dei vigili urbani di far desistere i commensali ha buttato all'aria i tavolini. Il piccolo ritrovo era stato organizzato dal movimento .IoApro composto da commercianti che si dicono "economicamente esasperati". "Dovete sgombrare immediatamente", ha detto loro il sindaco. Urla e alcuni momenti di tensione.

