Il sindaco sposta i seggi in palestra: "Studenti non perderanno un'ora di lezione"

Garantire il diritto al voto, ma anche quello allo studio. Nel nome di questo motto, un sindaco ha trovato il modo per far regolarmente svolgere le lezioni nelle due scuole elementari del Comune durante le operazioni di voto e di scrutinio delle imminenti elezioni politiche del 25 settembre. Come? Spostando i seggi dalle aule alle palestre. Succede a Castello d'Argile, in provincia di Bologna.

Con la tornata elettorale che incombe, molti istituti scolastici italiani fermeranno le porte da venerdì a lunedì prossimi per lasciare spazio ai seggi. Secondo quanto riporta TgCom24, la stima è che almeno l'87% delle urne sarà ubicata nelle scuole del Paese. Per questo, l'Associazione dei presidi aveva lanciato un appello nelle scorse settimane affinché si trovassero soluzioni alternative come uffici comunali o caserme. Proponendo anche la coabitazione, con i seggi spostati nelle palestre.

Una soluzione, quest'ultima, che il sindaco di Castello d'Argile, Alessandro Erriquez, ha deciso di attuare nel suo Comune: "Terremo insieme le votazioni e le lezioni" ha spiegato il sindaco. "Oggi possiamo dire che a Castello d’Argile si riesce a garantire il diritto di voto senza scalfire quello allo studio e al lavoro dei genitori, non più costretti a prendere giorni di ferie o permessi per far fronte a soste forzate". E così gli alunni non perderanno neanche un'ora di lezione.