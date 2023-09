L'amico ha un incidente, lui lo soccorre ma poi gli ruba il portafoglio

In un primo momento soccorre l'amico che ha un incidente, poi lo deruba. Succede a Terni, dove un 29enne di Terni è stato denunciato dai carabinieri di Papigno. Il ragazzo era andato in soccorso di un conoscente rimasto coinvolto in un incidente stradale, per poi rubargli il portafoglio e minacciare di morte il proprietario che lo chiedeva indietro.

Prima soccorre l'amico, poi lo deruba e minaccia: la ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, il giovane, all'inizio di febbraio, aveva prestato soccorso a un suo conoscente di 48 anni, rimasto coinvolto in un lieve incidente stradale. Mentre l'amico era impegnato a constatare i danni del proprio veicolo, il giovane si sarebbe impossessato del portafoglio rimasto incustodito dentro l'auto. All'interno, pochi soldi, documenti e una carta di credito.

Sul telefono del 48enne erano arrivati degli alert dalla banca che segnalavano operazioni con la carta e hanno portato l'uomo a immaginare chi potesse avere portafoglio e carta. Quando si era messo in contatto con l'indagato, preannunciandogli l'intenzione di sporgere denuncia ai carabinieri, il 29enne, per tutta risposta, lo avrebbe minacciato di morte. Per il 29enne è scattata cosi' la denuncia per entrambe le ipotesi di reato.

Continua a leggere su Today.it...