Soccorre due bambini in mare e poi muore sulla spiaggia

Un gestore di un lido è stato colto da un malore ed è morto dopo aver salvato due bambini che si erano avventurati troppo a largo e che erano in difficoltà tra le onde. È stato questo l'ultimo gesto eroico di Rahhal Amarri, 42enne tunisino gestore del Lido dei Gabbiani a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L'uomo, che risiedeva da quasi vent'anni nel comune del litorale casertano, è deceduto oggi 7 giugno verso le 10.

Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne quando ha visto alcuni bambini in difficoltà tra le onde, si è tuffato e con l'aiuto di un secondo soccorritore li ha riportati a riva. Dopo aver salvato l'ultimo ragazzino, ha barcollato per poi accasciarsi sul bagnasciuga e non svegliarsi più. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 accorsi sul posto: l'uomo è stato colto da un infarto fulminante. Sulla vicenda indagano gli operatori della Capitaneria di Porto di Castel Volturno. Sul posto la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S. Maria Capua Vetere.