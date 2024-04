Omicidio Sofia Castelli, l'ex fidanzato condannato a 24 anni: si era nascosto nell'armadio per poi accoltellarla

Sono 24 anni gli anni di carcere sanciti dalla sentenza della corte d'Assise di Monza per Zakaria Atqaoui, 23 anni, per l'omicidio dell'ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni, uccisa a coltellate il 29 luglio scorso a di Cologno Monzese (Milano).

La giovane era stata uccisa con 29 coltellate dall'ex, che si era nacosto nell'armadio della sua camera per poi aggredirla mentre dormiva. L'accusa nei confronti di Zakaria era di omicidio volontario aggravato da futili motivi, premeditazione e uso del mezzo insidioso. La Procura aveva chiesto l'ergastolo, ma i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche.

"Una sentenza severa ma ingiusta, restiamo in attesa di leggere le motivazioni", hanno commentato i legali della famiglia, Gabriele Maria Vitiello e Giuseppe Policastro.

L'agguato in casa mentre la migliore amica dormiva nell'altra stanza

La fine della relazione mai davvero accettata dal 23enne è il ricorrente movente dlel'omicidio di Sofia Castelli, vent'anni appena, assasinata nel sonno dopo una notte in discoteca. A fine serata, la ragazza era tornata a dormire a casa propria in compagnia della sua migliore amica, mentre i genitori erano in vacanza fuori città.

Atqaoui si è introdotto in casa prima che lei rientrasse e l'ha aspettata nascosto in un armadio. Quando la ragazza si è addormentata l'ha colpita. Dopo alcune ore Zakaria Atqaoui si è presentato al comando della polizia locale confessando il delitto. "Le ho sentite parlare di ragazzi e mi sono arrabbiato" , ha raccontato agli inquirenti. Sofia, ha aggiunto, ha avuto "una reazione minima" perché è stata sorpresa nel sonno.