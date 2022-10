Sofia Mancini, scomparsa dopo la discoteca: "Si è allontanata con un ragazzo"

Da due giorni ormai non si hanno notizie di Sofia Mancini, una ragazza di 20 anni di Costermano, in provincia di Verona, sparita nel nulla dopo aver trascorso la serata di lunedì 17 ottobre alla discoteca Amen. Quella notte la giovane non ha più fatto ritorno a casa, con la famiglia che si è subito rivolta alle forze dell'ordine per denunciare la scomparsa. Secondo quanto spiegato dal sindaco di Costermano, Stefano Passarini, in un lungo appello postato su Facebook, la 20enne sarebbe uscita dal locale in compagnia di un ragazzo di nome Francesco, un pizzaiolo di origini pugliesi che avrebbe conosciuto qualche giorno prima.

I due sarebbero saliti a bordo di una Fiat 500 bianca e si sarebbero diretti verso il Bresciano: nella notte tra lunedì e martedì, il cellulare della giovane avrebbe infatti agganciato la cella telefonica di Desenzano del Garda, dove i due avrebbero fatto una sosta. Nella giornata di martedì i telefoni dei due ragazzi sono stati rintracciati tra Bardolino e Lazise, poi si sarebbero spenti.

I familiari di Sofia hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Cavaion Veronese: le ricerche sono in corso e si concentrano, in particolare, nei comuni a Bardolino, Lazise, Peschiera, Pastrengo e zone limitrofe, ma "potrebbero essere ovunque", fa sapere il primo cittadino. "Chiunque li avesse visti - continua l'appello - è invitato ad avvisare immediatamente le forze dell'ordine". Sofia è alta un metro e 75 centimetri, ha i capelli lunghi di color castano chiaro. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, un paio di jeans, un lungo cappotto molto colorato e portava con sé una borsetta nera.

In un secondo post condiviso sui social, il primo cittadino di Costermano, Stefano Passarini, ha condiviso anche le foto di Francesco, il ragazzo con cui, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanata Giulia dopo la serata in discoteca.