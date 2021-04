Il furto a casa dell'anziano con 30mila euro in contanti in due borse di cuoio

In due borse di cuoio nascoste in casa custodiva i suoi risparmi, circa 30mila euro in contanti. Poi glieli hanno rubati. I sospetti su chi fosse l'autore del furto in casa di un pensionato di Roccamena, in provincia di Palermo, erano ricaduti su un giovane e la conferma sarebbe arrivata dopo la perquisizione del suo appartamento. I carabinieri hanno fermato un 22enne, ora accusato del colpo e per questo trasferito in carcere.

Il furto a casa di un pensionato: rubati i risparmi di una vita

L'episodio, risalente a sabato scorso, è avvenuto nel comune in cui vivono poco più di mille abitanti che si trova tra Camporeale e Corleone. Alla vigilia di Pasqua qualcuno era riuscito a intrufolarsi nell'abitazione di un 75enne riuscendo a portare via il bottino. I militari, spiegano dal Comando provinciale, dopo aver ascoltato alcuni testimoni e un minuzioso sopralluogo sulla scena del crimine, sono arrivati al provvedimento nei confronti del giovane a casa del quale sono stati rinvenuti circa 15mila euro.

Il gip ha convalidato il fermo disponendo per l'indagato la custodia cautelare in carcere. Ora le indagini proseguiranno per chiarire come abbia fatto il 22enne a scoprire che il pensionato custodiva quella somma e se qualcuno lo abbia aiutato ad entrare in casa per rubare le due borse contenenti i 30mila euro.