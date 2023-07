Attraversa il passaggio a livello abbassato in bici, straziata dal treno

Una leggerezza pagata purtroppo con la vita. Una donna di circa 70 anni, mentre stava attraversando in bicicletta il passaggio a livello abbassato, è stata investita mortalmente da un treno. È successo a Solesino, in provincia di Padova, questa mattina attorno alle 8.45. A nulla sono valsi i soccorsi, il personale medico del 118 intervenuto tempestivamente non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione la vittima in sella alla sua bicicletta avrebbe attraversato le sbarre nonostante fossero abbassate per l'arrivo di un convoglio. Non appena la donna si è trovata in mezzo alla strada è sopraggiunto un treno Italo che da Venezia stava procedendo verso Roma. L'impatto, avvenuto a circa 180 chilometri orari è stato inevitabile. Il treno si è fermato soltanto diverse centinaia di metri dopo. La viabilità sull'asse Padova Bologna ha subito forti rallentamenti e si sono accumulati ritardi anche dei convogli che sono giunti a seguire. Il pubblico ministero di turno, non appena terminati gli atti, ha dato il nulla osta per la rimozione della salma che è stata pietosamente ricomposta e trasportata all'obitorio in attesa di essere assegnata ai familiari per organizzare le esequie. Sul luogo della tragedia, oltre alla Polfer di Rovigo, si sono recati anche i carabinieri della Compagnia di Este e la Polizia locale.

