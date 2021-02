Sonia Di Maggio uccisa dopo aver fatto scudo al fidanzato: è caccia all'ex

Un femminicidio scuote la Puglia. Non ha avuto scampo Sonia Di Maggio, 29 anni, di Rimini: è stata accoltellata in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio, a Specchia Gallone, in provincia di Lecce, mentre si trovava per strada insieme al suo fidanzato con il quale conviveva nel Salento da qualche tempo.

L'omicidio di Sonia Di Maggio a Specchia Gallone

Il presunto responsabile sarebbe S.C, un giovane di Torre Annunziata con il quale la giovane aveva avuto una tormentata storia e che aveva lasciato mesi fa. E' caccia all'uomo in queste ore: si è allontanato subito dopo e ha fatto perdere le proprie tracce. Presto è stato identificato e viene ora ricercato: nella caccia all'uomo sono impegnati agenti della Polizia di Stato e i carabinieri della Compagnia di Maglie. Sonia Di Maggio è morta dissanguata. Avrebbe cercato anche di proteggere il suo nuovo fidanzato dall'ex, come ha raccontato la madre del nuovo compagno.

Sonia e il compagno sono stati sorpresi alle spalle, ci sarebbe stata una lite poi l'uomo avrebbe sferrato alcune micidiali coltellate alla 29enne, raggiunta anche al volto e in parti vitali.

LeccePrima ricostruisce i momenti della brutale aggressione: "Erano circa le 19. Dicono sia arrivato da dietro, che abbia attaccato alle spalle, sbucando da un angolo. E che abbia colpito alla cieca. Alla nuca, al volto, soprattutto al collo. E che lei abbia persino fatto da scudo. Lui, il fidanzato attuale, colto di sorpresa, ha cercato di difenderla, di afferrare qualcosa per contrattaccare". L'aggressore si è subito dileguato, a piedi.

"Aveva minacciato di ammazzarli"

"Mio figlio mi ha chiamata per dirmi mamma corri, che Sonia sta sanguinando, la stanno accoltellando. Ho chiesto 'ma chi?'. E lui ha detto 'non lo so mamma, il suo ex', pensavo scherzasse. Poi sono arrivata qui con l'altro mio figlio e l'ho trovata morta", ha raccontato ai cronisti la signora, che ha spiegato che stato proprio il figlio a chiamare "i carabinieri e i soccorsi" e ha raccontato che il figlio era uscito con Sonia perché gli aveva chiesto di andare a fare la spesa. "Ho mandato mio figlio a fare la spesa e sono usciti, come facevano sempre. Il suo ex l'ha presa da dietro, non se ne sono neanche accorti. So che lei ha fatto da copertura a mio figlio", ha detto la donna facendo riferimento alla vittima e raccontando che l'ex compagno della 29enne "li aveva minacciati che faceva la strage, che li ammazzava a tutti e due".

Il presunto killer sarebbe andato da Napoli al Salento per ucciderla. Lei si era rifatta una vita dopo la fine della loro relazione. Da qualche settimana, abitava a casa del fidanzato, un carpentiere del posto suo coetaneo. Un viaggio fino all’hinterland leccese col solo obiettivo di uccidere Sonia Di Maggio. L'uomo, secondo quanto riportato oggi dai quotidiani, era stato dimesso dall’ospedale psichiatrico di Aversa lo scorso giugno, ed era senza fissa dimora.

Sconvolti i residenti della tranquillissima frazione di Specchia-Gallone, un piccolo borgo immerso nelle campagne.

È il secondo femminicidio in Puglia in una settimana: il 26 gennaio a Orta Nova, nel foggiano, era stata uccisa Tiziana Gentile.